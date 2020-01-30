Haberler » 3. Sayfa » Tekirdağ'da 7 kaçak göçmenle yakalanan sürücü tutuklandı - Haberler

Tekirdağ'da 7 kaçak göçmenle yakalanan sürücü tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı.

30.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:18Tekirdağ'da 7 kaçak göçmenle yakalanan sürücü tutuklandı
'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü ise tutuklandı.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü A.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak, şahıs hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Bahçelievler Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:26:53