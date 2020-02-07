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Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı

Tekirdağ'da D-110 karayolu üzerinde 7 Vietnam uyruklu şahıs yakalandı.

07.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:28Tekirdağ'da 7 Vietnamlı yakalandı
'da D-110 karayolu üzerinde 7 uyruklu şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi D-110 karayolu üzerinde bulunan Gözsüz köyü yolu ayrımında yabancı uyruklu şahısların bulunduğu yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine olay yerinde kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yolda yabancı uyruklu şahısları bulan polis ekipleri yaptıkları araştırmada şahısların Vietnam uyruklu 3 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 7 şahıs olduğu tespit edildi. Gerekli işlemler için polis merkezine getirilen şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Malkara ilçesi, Tekirdağ, Vietnam, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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