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Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

17.08.2019 23:09 Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 ve D-110 kara yollarındaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 araçta yapılan aramalarda, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmeni ele geçirdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı ise, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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