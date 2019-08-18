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Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "şok yol kontrol ve araması" esnasında durdurulan 3 araçta 75 kaçak göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 3 kişi yakalandı.

18.08.2019 00:25 Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "şok yol kontrol ve araması" esnasında durdurulan 3 araçta 75 kaçak göçmen ve göçmenlere organizatörlük yapan 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Tekirdağ Çanakkale D-110 karayolunda icra edilen "şok yol kontrol ve araması" esnasında durdurulan 3 araçta yapılan kontrolde, 25 Pakistan, 35 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu toplam 75 düzensiz göçmen ve bunlara organizatörlük yapan 3 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada 4 adet şişme bot, 4 takım bot küreği ve 5 adet pompaya ve olaya karışan 3 araca el konuldu. Organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Çanakkale, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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