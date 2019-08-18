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Tekirdağ'da 75 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

TEKİRDAĞ'da ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları 3 ayrı araçta 75 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

18.08.2019 14:06 Tekirdağ'da 75 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
TEKİRDAĞ'da ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları 3 ayrı araçta 75 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'şok yol kontrol ve arama' çalışmaları kapsamında dün gece saatlerinde D110 Karayolunda şüphe üzerine durdurdukları 3 araçta arama yaptı. Aramalarda 25 Pakistan, 35 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu toplam 75 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Aramalar sırasında araçta bulunan 4 şişme bot, 4 takım bot küreği, 5 pompa ve olaya karışan 3 araca da el konuldu.
Yakalanan 75 kaçak, sorgularının ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 organizatör ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Pakistan, Güncel

Kaynak: DHA

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