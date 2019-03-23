Tekirdağ'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı iki otomobili, TOKİ uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan
ve İran
uyruklu 8 kişiyi yakaladı.
Sağlık muayenesinden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA