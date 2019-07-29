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Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

29.07.2019 15:45 Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara uygulaması noktasında kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 BPC 509 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3'ü Pakistan, 5'i Bangladeş uyruklu 8 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü C.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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