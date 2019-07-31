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Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

31.07.2019 17:20 Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çalışmalarını sürdüren ekipler Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3'ü Fas, 2'si Suriye, 2'si Filistin uyruklu 7 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Saray ilçesinde de ekipler yaptıkları kontrollerde biri Özbekistan, biri Afganistan 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Suriye, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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