Tekirdağ'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ
'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, çalışmalarını sürdüren ekipler Süleymanpaşa
ilçesinde uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3'ü Fas
, 2'si Suriye
, 2'si Filistin uyruklu 7 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Saray ilçesinde de ekipler yaptıkları kontrollerde biri Özbekistan, biri Afganistan 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.