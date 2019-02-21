Tekirdağ'da Ağır Koku Yayılan Tesiste Faaliyet Durduruldu, Para Cezası Kesildi

Kaynak: DHA

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, 17 kişinin etkilenip, hastaneye kaldırılmasına yol açan ağır kokunun yayıldığı geri dönüşüm fabrikasının, 'tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi'nin bulunmadığı belirlendi. Tesiste faaliyet durdurulurken, işletme sahibine, 72 bin 197 liralık para cezası uygulandı.Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, ağır kokuların yayıldığı öne sürülen tesislerde incelemelerde bulunup, ölçüm yaparak, numuneler aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, tesis için Kapaklı Belediyesi'nden 'tehlikesiz atık toplama ve ayırma tesisi' faaliyetinde bulunulmak üzere iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alındığı; ancak müdürlükten 'tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi'nin temin edilmediği tespit edildi.TESİSTE FAALİYET DURDURULDUÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kokunun yayıldığı belirlenen işletmenin faaliyeti, 'tehlikesiz atık toplama ve ayırma belgesi'nin bulunmadığı gerekçesiyle 'Çevre Kanunu'nun 15'inci maddesi gereği durduruldu. Tesis sahibi M.K.'ye ise 72 bin 197 liralık idari para cezası uygulandı. Müdürlük tarafından işletmeyle ilgili Kapaklı Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesi için belediye başkanlığına bildirimde bulunacağı belirtildi.Öte yandan AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde ve alınan numunelerde, olumsuz etki oluşturabilecek maddeye rastlanılmadığı bildirildi. Kokunun ise içinde naylon ve elektrik kabloları olan hurda malzemelerin yakılmasından kaynaklandığı tespit edildi.Çevreye yayılan ağır kokudan etkilenip, hastanelere kaldırılan 17 kişinin ise gözlem ve tahlillerin ardından gece taburcu edildiği öğrenildi.- Tekirdağ