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Tekirdağ'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

28.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:14
Tekirdağ'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Gazi Osman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ters yönde ilerleyen B.D. idaresindeki 39 SB 018 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhlis Gül'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gül, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü B.D. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Caddesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Haber

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