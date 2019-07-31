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Tekirdağ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

31.07.2019 18:52 Tekirdağ'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürdü.
Apartmana sızan dumandan etkilenen 4 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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