Tekirdağ'da Araç Yangını

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Malkara
'dan Tekirdağ istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 8. Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait araç, Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe mevkisinde yanmaya başladı.
Alevlerin yükseldiği araçtan kendisini atan sürücü, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Süleymanpaşa,Tekirdağ
Kaynak: AA