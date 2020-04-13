Tekirdağ'da araçlar için "Mobil Dezenfeksiyon İstasyonu" kuruldu
Şarköy Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "Mobil Dezenfeksiyon İstasyonu" hizmete başladı.
13.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:40
Belediye yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde bulunan belediye garajı önüne Mobil Dezenfeksiyon İstasyonu kuruldu. Vatandaşlar gün boyunca 08: 00-17: 00 saatleri arasında araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirebilecek.
İstasyonda şimdiye kadar 80 araç dezenfekte edildi.
Kaynak: AA
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