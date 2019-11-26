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Tekirdağ'da aranan 5 şüpheli yakalandı

Çerkezköy ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

26.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:20Tekirdağ'da aranan 5 şüpheli yakalandı
ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
İlçe Komutanlığı ekipleri, 2013 yılında 'ın Sarıkamış ilçesi Taşlıgüney köyünde kasten adam öldürme suçuna karışmış ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinan K.'nın (39) Kızılpınar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan A.Y, F. A, E.T, ve E.T.'yi de yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy, Jandarma, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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