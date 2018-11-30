Tekirdağ'da Aranan Fetö Zanlısı Kadın Samsun'da Yakalandı

Tekirdağ
'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın zanlı Samsun
'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Atakum
ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan Arife Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Tekirdağ'a bağlanarak, verdiği ifadenin ardından tutuklandı.
Zanlının şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürüldü.
Tekirdağ,Samsun