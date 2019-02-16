Tekirdağ'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 15 ay, 3 ayrı hırsızlık suçundan ise 5 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Gökhan Altuntaş'ın ilçede olduğu bilgisine ulaştı.Yapılan teknik ve fiziki ardından şahıs Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.