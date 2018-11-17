Tekirdağ'da Asayiş

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:03



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:03

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde bir kişinin tefecilik yaptığı ihbarını aldı.İhbar üzerine harekete geçen ekipler O.B'ye ait iş yerine yaptığı operasyonda 6 adet senet ve bir adet tabanca ele geçirdi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Süleymanpaşa'da hırsızlık iddiasıSüleymanpaşa ilçesinde bir kişi marketten 350 lira değerinde gıda maddesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, polis ekipler Yavuz Mahallesi'ndeki bir marketin camının kırıldığı ihbarını aldı.İhbar üzerine harekete geçen ekipler F.G'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.