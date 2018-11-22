Tekirdağ'da Asayiş

Muratlı
ilçesinde bir kişi üzerinde 3 adet ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Alınan bilgiye göre Muradiye Mahallesi
'nde rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.Y'yi durdurdu.
Ekipler, M.Y'nin üzerinde, yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Çorlu
'da polisi tehdit eden kişi gözaltına alındı Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı yatıştırmaya çalışan polis memuruna hakaret ve tehdit eden kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yenice
Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktığını gördü.
Olaya müdahale eden ekiplere küfür ve tehdit eden M.A, polis tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muratlı,Polis,Tekirdağ
22 Kasım 2018 Perşembe 17:53