Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Eskicami ve Değirmenaltı mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ç. ve S.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi
'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri T.K'yi durdurdu.
Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri sürüyor.
Süleymanpaşa,Tekirdağ
25 Kasım 2018 Pazar 13:35