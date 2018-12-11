Tekirdağ'da Asayiş

11 Aralık 2018 Salı 11:03



11 Aralık 2018 Salı 11:03

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bin 935 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Önerler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.Ekipler, araçta yaptıkları aramada bin 935 adet gümrük kaçağı cep telefonu yakaladı.Gözaltına alınan araç sürücüsü C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildiSüleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Eskicami - Ortacami Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren ekipler durumundan şüphelendikleri Ü.Z'yi durdurdu.Ekipler şüpheli üzerinden yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca buldu.Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.