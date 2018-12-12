Tekirdağ'da Asayiş

Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri F.M'yi durdurdu.
Ekipler, şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cummhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiası
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu işlediği iddia edilen D.A'yı evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
Süleymanpaşa,Tekirdağ
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:14