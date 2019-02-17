Tekirdağ'da Asayiş

Süleymanpaşa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Çorlu
'da ruhsatsız tabanca yakalandı
Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye
Mahallesinde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.D'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa,Tekirdağ
Kaynak: AA