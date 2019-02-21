Tekirdağ'da Asayiş

Kaynak: AA

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri U.S'yi durdurdu.Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Hırsızlık iddiasıMarmaraereğlisi ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri B.Y. ve K.Y'yi durdurdu.Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, evden hırsızlık suçundan aranmaları olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.