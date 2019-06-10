Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde 3 kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa ve Hatip mahallelerinde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada O.S., B.Ç. ve PL. isimli şüphelilerin üzerinde 51 gram esrar maddesi bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
- Hayrabolu
'da şüpheli ölüm
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 55 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Örey mahallesi'nde evin bahçesinde hareketsiz yatan M.O'yu gören komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Nöbetçi savcının da olay yerindeki incelemesinin ardından kadının cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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