Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa
Mahallesi'nde yaşayan M.A'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine polis ile gelen 112 Acil Servis
ekipleri M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A'nın cesedi ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Çorlu
'da akü hırsızlığı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyon aküsü çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Hürriyet
mahallesinde kamyon aküsü hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürüttüğü çalışmada 2 kişiyi şüpheli olarak belirledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliler E.İ. ve İ.İ'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.
- Kapaklı
'da gasp iddiası
Kapaklı ilçesinde bir vatandaşı gasp etmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, H.K. ve B.H. Cumhuriyet Mahallesi
'nde bir vatandaşı gasp edip kaçan şahıslarla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüpheliler polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Güncel