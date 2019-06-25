25.06.2019 11:47
Haberler » Güncel » Haber

Tekirdağ'da tefecilik operasyonu: 5 kişi birden yakalandı

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca "tefecilik ve yağma" suçlarına karıştıkları değerlendirilen A.U, S.S, T.B, R.B. ve G.M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ergene 'de hırsızlık
Ergene ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Marmaracık Mahallesi'ndeki bir fabrikada kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarını aldı.
Olay yerine gelen ekipler şüpheli M.E'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Çorlu , Tekirdağ , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:04 OLAYLI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DERBİSİ DAVASINA BAŞLANDI
14:04 Bursa BTM eğitimde öncü
14:04 Camiler çocuk sesleriyle şenlendi
14:04 Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri (2)
14:04 "Diz kireçlenmesi hastaları hareketsiz kalmamalı"
14:04 Sinop'ta park halindeki otomobil yandı
14:03 Başkan Kılca: "Birlikte yönetim anlayışımızı sahaya yansıtıyoruz"