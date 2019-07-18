18.07.2019 09:32
Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler adreslere yaptığı operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa'da hırsızlık iddiası
Süleymanpaşa ilçesinde bir mağazadan pantolon çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eski Cami Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri H.K'yı durdurdu.
Ekipler şüphelinin çantasında yaptıkları aramada çalıntı olduğu tespit edilen 34 adet kot pantolon buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Çerkezköy, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:55   Ummanlı turizmciler, Rize'ye hayran kaldı
12:55   Kapının Ardındaki Ben; Bir Güneş Altunkaş Kitabı
12:55   İstanbul'da küçük çocuklara hırsızlık yaptıran kadın yakalandı
12:55   DHA DIŞ - Erbil'de silah deposunda patlama
12:54   Karaya oturan gemi Yargıtay'ı bekliyor
12:54   Kalekol inşaatı HDP'li belediyeye takıldı
12:54   Van Gölü sahilindeki halk plajına yoğun ilgi