Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler adreslere yaptığı operasyonda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da hırsızlık iddiası
Süleymanpaşa ilçesinde bir mağazadan pantolon çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Eski Cami Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri H.K'yı durdurdu.
Ekipler şüphelinin çantasında yaptıkları aramada çalıntı olduğu tespit edilen 34 adet kot pantolon buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.