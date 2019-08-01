Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da asayiş

Malkara ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

01.08.2019 09:19 Tekirdağ'da asayiş
Malkara ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.E'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hırsızlık iddiası
Çerkezköy'de bir manavdan hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir manavın kasasında para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti
Manavdan 510 lira çalındığı tespit eden ekipler şüpheli O.O'yu yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malkara, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:01   SPOR Fikret Orman'ın açıklamaları
14:01   Almanya'da sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü
14:01   BATMAN Oto yıkamacıda tazyikli suyla serinlik
14:00   Moloz dolu kapları çöpe attı, yerlerine mama ve su dolu kaplar yerleştirdi
14:00   Plastik malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandı
14:00   7 yaşındaki çocuğun ağzından 526 diş çıkarıldı
13:59   Ladik'te halk toplantısı yapıldı