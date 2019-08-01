Tekirdağ'da asayiş

Malkara
ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.E'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hırsızlık iddiası
Çerkezköy'de bir manavdan hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bir manavın kasasında para çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti
Manavdan 510 lira çalındığı tespit eden ekipler şüpheli O.O'yu yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.