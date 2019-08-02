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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde polis ekipleri marketlerden sigara çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldıAlınan bilgiye göre, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerine kiralık otomobil ile giriş yapan 4 şüpheli önce Kapaklı ilçesinde ardından da Çerkezköy ilçesinde bir...

02.08.2019 16:30 Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde polis ekipleri marketlerden sigara çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Alınan bilgiye göre, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerine kiralık otomobil ile giriş yapan 4 şüpheli önce Kapaklı ilçesinde ardından da Çerkezköy ilçesinde bir marketten yüklü miktarda sigara çaldı.
Polis ve Jandarma'nın ortak çalışması neticesinde şüphelilerden M.Ç,yakalanırken diğer 3 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.
Malkara'da ot yangını
Malkara ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ballı Mahallesi'nde otluk alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Çerkezköy, Tekirdağ, Kapaklı, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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