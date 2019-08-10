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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

10.08.2019 13:40 Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler adreslerde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A, H.B.C, Ü.A, S.H. ve E.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Şarköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Şarköy ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri O.Ş'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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