Haberler» Güncel» Haber

Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

18.08.2019 11:02 Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri M.E'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde hazırlanmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri K.M'yi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Polis, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54   Erzurumlu hacılar yurda döndü
11:54   İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde kayıtlar sürüyor
11:53   Büyükşehir, '41 Kart' ile vatandaşları yanımda
11:53   Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi yükseliyor
11:52   Konya'da 13.8 milyonluk Sulama Projesinin protokolü imzalandı
11:52   / Ekrem İmamoğlu selin vurduğu Üsküdar'ı ziyaret etti
11:52   Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı