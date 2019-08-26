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Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

26.08.2019 09:47 Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.S'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri O.E'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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