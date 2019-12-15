Tekirdağ'da asayiş

Çorlu
ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Namık Kemal Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine S.A'yı durdurdu.
Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı Tekirdağ
'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı Polis
ekipler Muratlı -Tekirdağ kara yolu üzerinde bulunan Tekirdağ Kapalı Cezaevi'nden firar eden H.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.