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Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

16.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:28Tekirdağ'da asayiş
ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine A.K'yı durdurdu.
Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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