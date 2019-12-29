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Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

29.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:26 Tekirdağ'da asayiş
ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Hıdırağa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Ekipler şüpheliler üzerinde yaptığı aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerinin sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine M.A'yı durdurdu.
Ekipler şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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