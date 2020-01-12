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Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

12.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:50Tekirdağ'da asayiş
ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Fevzi Paşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine A.B.Y'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan cezai işlem uygulandı.

'da hırsızlık
Kapaklı ilçesinde araç lastiklerini çalan kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinden lastiklerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler şüpheliyi tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy, Kapaklı, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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