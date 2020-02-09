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Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

09.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:20Tekirdağ'da asayiş
ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kontrol yapan polis ekipleri şüphe üzerine E.A'yı durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımı yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hürriyet Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine H.V'yi durdurdu.

Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çerkezköy, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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