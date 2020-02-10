Haberler » Güncel » Tekirdağ'da asayiş - Haber

Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

10.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:24Tekirdağ'da asayiş
ilçesinde 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 9 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Süleymanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine E.G'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 14:13:30