Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Çorlu ilçesinde bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Şeyhsinan Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine B.E'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.
Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayaspaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine G.D'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şeyhsinan Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine B.E'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada fişek halinde kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan cezai işlem uygulandı.
Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Saray ilçesinde bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayaspaşa Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri şüphe üzerine G.D'yi durdurdu.
Ekipler şüpheli üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tekirdağ'da asayiş
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