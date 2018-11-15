Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması

Tekirdağ
'da genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, her türlü suçta kullanılabilecek ruhsatsız silah, av tüfeği ve benzeri aletlerin ele geçirilmesi amacıyla uygulama yapıldı.
Çok sayıda personelin katıldığı denetimlerde bin 461 kişi sorgulanırken araması olan 2 kişi yakalandı. 26 av bayi kontrol edildiği uygulamalarda bir iş yerine cezai işlem uygulandı.
Uygulamalarda 136 araç kontrol edildi, 18 araca bin 304 lira idari para cezası uygulandı.
15 Kasım 2018 Perşembe 12:25