Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması

Tekirdağ
'da genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla Değirmenaltı bölgesinde umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.
Çok sayıda personelin katıldığı denetimlerde 120 kişinin sorgulaması yapıldı.
Denetimler sırasında 2 iş yerinde sigara içen 6 şahsa idari işlem yapılırken yine aynı iş yerlerinde bulunan 12 çalışan hakkında kimlik bildirimleri olmaması nedeniyle tutanak tutuldu.
Trafik uygulamalarında ise 32 araç kontrol edildi, 4 araca 947 lira idari para cezası uygulandı.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:13