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Tekirdağ'da asılsız "COVID19" paylaşımına 2 gözaltı

Tekirdağ'da asılsız korona virüs (COVID19) paylaşımı yaptıkları iddia edilen 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

28.03.2020 01:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:03
Tekirdağ'da asılsız
Tekirdağ 'da asılsız korona virüs (COVID19) paylaşımı yaptıkları iddia edilen 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ekiplerince korona virüsüne yönelik asılsız paylaşım yapanlara göz açtırmıyor. Polis ekiplerince yapılan araştırmada Merkezi İlçe Süleymanpaşa'da ve Malkara İlçesinde 2 şahsın korona virüsüne yönelik asılsız paylaşımlar yaptıkları belirlendi. Polis ekiplerince yapılan araştırmada 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak' suçundan 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

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