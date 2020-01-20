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Tekirdağ'da askeri birliğine teslim olacaktı

Mecidiyeköy'de metrobüse çarparak hayatını kaybeden genç motosiklet sürücüsü Emrecan Azder son yolcuğuna uğurlandı.

20.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:25Tekirdağ'da askeri birliğine teslim olacaktı
'de metrobüse çarparak hayatını kaybeden genç motosiklet sürücüsü Emrecan Azder son yolcuğuna uğurlandı.
Mecidiyeköy'de dün akşam yaşanan kazada metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosikletli sürücü Emrecan Azder, hayatını kaybetmişti. Ukrayna'da üniversite okuyan ve askerlik için 'ye geldiği öğrenilen Azder Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı. Azder için Silivri Piri Mehmet Paşa Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende baba Azder'in ayakta zor durduğu görüldü. Kazanın şokunu atlatamayan aile taziyeleri kabul etti .
Aile sosyal medyada ve bazı sitelerinde çıkan "intihar" iddialarını ise yalanladı. Amca Sinan Azder "Emrecan hayat dolu bir çocuktu. Askere gitmek için Türkiye'ye geldi. Bugün 'da birliğine teslim olacaktı ancak kaderinde böyle bir ayrılık yaşamak varmış. Türkiye'den uzun süre uzakta kaldığı için yollara hakim değildi. Zincirlikuyu'da yola bağlanmak isterken metrobüs yoluna kazara girmiş. Kazadan 1 saat önce telefonda konuştuk her şey yolundaydı" diye konuştu.
(Erdal Can İçelli - Yusuf Eker/İHA)

Mecidiyeköy, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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