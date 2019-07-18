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Tekirdağ'da atık yağ toplama aracında yangın

Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki atık yağ toplama aracında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

18.07.2019 16:26 Tekirdağ
Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki atık yağ toplama aracında çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çerkezköy- İstanbul çevre yolu üzerinde seyir halinde olan İlhan Çakır idaresindeki 34 EA 7520 plakalı atık yağ toplama aracının motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurdu.
Diğer araç sürücüleri de yangın tüpleri ile müdahale ederek yangını söndürmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
Çerkezköy, İstanbul, İtfaiye, Güncel

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