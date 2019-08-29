Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tekirdağ'da bakkal soygunu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir bakkala giren hırsızlar, sigara ve demir paraları çaldı.

29.08.2019 13:53 Tekirdağ'da bakkal soygunu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir bakkala giren hırsızlar, sigara ve demir paraları çaldı.

Olay, Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'ne bağlı Üçler Sokak ile Namık Kemal Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin, A.U.'nun eşinin işlettiği bakkala üst camdan girip, rafta bulunan sigara ve kasada bulunan demir paraları çaldığı belirtildi.

Hırsızlar kamerada

Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi polise gidip şikayetçi oldu. Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen 2 kişinin, sokaktan yaya olarak geçtikleri sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Bakkal sahibi, zararının yaklaşık 2 bin 500 lira olduğunu ifade etti.

Malkara polisi tarafından hırsızları yakalama çalışması başlatıldı. Soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Malkara ilçesi, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:27   Kazada hayatını kaybeden öğretim görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı
14:21   Tunceli'de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu
14:21   Gaziosmanpaşa'daki halk otobüsü kazası kamerada
14:17   Yemen'de Husi saldırılarında 36 asker öldü
14:14   'Uyan Şükrü' Operasyonu...Kolonya içip cami bahçesinde sızan adamı kimse uyandıramadı
14:13   Diyarbakır'da OSB'nin ana giriş kapısı ateşe verilerek kundaklandı
14:08   Yıllar sonra döndüğü baba evinde ölü bulundu