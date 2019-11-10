Haberler » Güncel » Tekirdağ'da balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu - Haber

Tekirdağ'da balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu

Tekirdağ'da balık tutarken gölete düşerek kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı.

10.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:28Tekirdağ'da balık tutarken gölete düşen öğretmenin cesedi bulundu
'da balık tutarken gölete düşerek kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşı Celal Baş ile Karakacakılavuz Göleti'ne balık tutmaya giden ilkokul öğretmeni İbrahim (37) tekneyle açıldı. Bir süre sonra teknenin devrilmesi sonucu Baş ve İzmir suya düştü.

Baş, kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkarken, İzmir, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası İbrahim İzmir'in cesedi bulundu.
Sudan çıkartılan ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Tekirdağ, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret
13:48 "Akıllı ilaçlar ve aşı tedavisi akciğer kanseri hastalarının ömrünü uzatabiliyor"
13:48 "Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak
13:46 Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü
13:46 Bağlar'da elektrikli araçlarla temizlik çalışması
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:50:24