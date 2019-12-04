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Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadıTEKİRDAĞ Marmara Ereğlisi'nde saatte 40 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle balıkçılar denizine açılamadı.

04.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:42
'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı
TEKİRDAĞ Ereğlisi'nde saatte 40 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle balıkçılar denizine açılamadı.
Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olan ilçede fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Saatte 40 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Marmara Ereğlisi ilçesinde 35 yıldır balıkçılık yapan Gökhan Koç, fırtına nedeniyle denize açılamadıkları ancak bu yıl Marmara'da balık azlığının yaşandığını söyledi. Koç, Hava muhalefetini görüyorsunuz.Rüzgarın esişi kuvvetli Marmara denizlerinde şuan da balık popülasyonu azaldı.Rüzgarın da etkisiyle denize de açılamadı.Ekmek davasındayız ama ekmeğimiz e Marmara'da düşüyor. Neden balık popülasyonu her gün git gide azalıyor. Bu havaların rüzgarları fırtınaları olsa da biz ekmeğimizin peşinde olmayı seviyoruzdedi.
FIRTINA ETKİLİ OLUNCA ÇIKAMIYORUZ
Marmara Ereğlisi Balıkçılar Derneği başkanı Ahmet İnci ise, fırtınanın etkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi; Havanın fırtına ve şiddetli olması ilçemizde balıkçılık yapan 30 esnafımızı etkilemiştir. Arkadaşlarımız, şu anda denize açılamadılardiye konuştu.
EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ
Çorlu ilçesinde Atatürk Havaalınında yapılması planlanan Eğitim uçuşları ise hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Hava sıçaklığının 9 derece olan ilçede Atatürk halvaalnında yapılması palanan eğitim uçuşları ise fırtına nedeniyle iptal edildi.
Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı

Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Marmara, Güncel

Kaynak: DHA


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