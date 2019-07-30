Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tekirdağ'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk, büyük korku yaşadı.

30.07.2019 12:58 Tekirdağ'da başıboş köpekler 13 yaşındaki çocuğa saldırdı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk, büyük korku yaşadı.

Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde sokak köpekleri, yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki A.K isimli çocuğa saldırdı. Kaçmayı başaramayan çocuğun köpeğin saldırısı sonucu pantolunu yırtıldı. Herhangi bir yarasının olmadığını ifade eden A.K., çok korktuğunu ve pantolununun yırtıldığını söyledi. A.K., başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Azim Yılmaz, "Bu olay üçüncü kez yaşanıyor. Köpekleri buradan toplamalarını istiyoruz" dedi.

Cadde sakini Tarkan Çulha ise, küçük yaşta çocukların başıboş köpeklerin saldırısına maruz kaldığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:01   Alacak verecek davası kanlı bitti
15:00   Şişli'deki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
14:58   Piyasaya sahte para süren 2 kişi yakalandı
14:56   Esnaflar arasında kavga
14:55   Pişkinliğin bu kadarına da pes
14:54   Keçileri kaçıramadan yakalandılar
14:50   Cizre'de tır devrildi: 2 yaralı