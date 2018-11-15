Tekirdağ'da "Benim Kulübüm Yeşilay" Projesi

15 Kasım 2018 Perşembe 17:27



15 Kasım 2018 Perşembe 17:27

İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinde Yeşilay farkındalığı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Tekirdağ'da 275 öğrenciye ulaşıldı."Benim Kulübüm Yeşilay" projesi Süleymanpaşa İlkokulu'nda 135, İnönü Ortaokulu'nda 140 öğrenciye ulaşarak uygulandı.Yeşilay gönüllüsü, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere Yeşilay'ı tanıtan ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kazanımlarını temel alarak öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturacak faaliyetler düzenledi.Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikaya, yaptığı açıklamada, projeyle Türkiye genelinde 10 bin öğrenciye ulaşıldığını belirtti.Çelikayar, "Benim Kulübüm Yeşilay" projesiyle ilkokul ve ortaokullarda düzenlenen faaliyetlerle öğrencileri bağımlılıklara karşı korumanın hedeflendiğini, proje kapsamında öğrencilerin Yeşilay kulüpleri kurması desteklenirken daha önce kurulan Yeşilay kulüplerinin de aktif hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.