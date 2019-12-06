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Tekirdağ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da beton virajı alamayan beton mikserinin kanala devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

06.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:04Tekirdağ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
'ın merkezi ilçesi 'da beton virajı alamayan beton mikserinin kanala devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Değirmenlatı Mahallesi İstanbul yolunun ilçeye girişinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul yolundan seyir halinde olan S.Ş. hakimiyetindeki 35 AJ 6621 plakalı beton mikseri ilçe girişindeki kavşakta virajı alamdan demir bariyerlere çarparak yolun kenarındaki boş beton su kanalına devrildi. Beton mikserinin devrilmesi ile sürücü yaralanarak araçta sıkıştı. Etrafta görenlerin vermesi üzerine olay yerine çok 112 Acil Sağlık Ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile sürücü S.Ş. olduğu yerden çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Daha sonra su kanalına devrilen beton mikserinin bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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